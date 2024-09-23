Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan ve dünya genelinde büyük bir prestije sahip olan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi, Eylül 2024 itibarıyla Elsevier veri tabanında yayımlandı.Söz konusu liste, kariyer boyu ve son yıl olmak üzere iki farklı kategoride açıklanırken, Atatürk Üniversitesinden 28 bilim insanı, “Son Yıl” bilim insanları listesine, 20 bilim insanı ise “Kariyer Boyu Etki” listesine girmeye hak kazandı. Türkiye genelinde ise 1518 araştırmacı “son yıllık” listede, 1172 bilim insanı ise “kariyer boyu” listede yer alarak önemli bir başarıya imza attı.Stanford Üniversitesi’nden Prof. Dr. John P. A. Ioannidis’in katkılarıyla hazırlanan listede, bilim insanları 22 bilim alanı ve 174 alt alanda sınıflandırıldı. Araştırmada en az 5 makalesi olan bilim insanları için yüzdelik dilimler oluşturularak, bilimsel etki seviyeleri tespit edildi. Elsevier tarafından sağlanan ICSR Lab verileri ile Scopus’un kapsamlı veri tabanı bu önemli çalışmanın temelini oluşturdu.Rektör Hacımüftüoğlu: “Üniversitemiz, Dünya Akademik Camiasında Kendine Önemli Bir Yer Edinmiştir”Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin bu başarısını değerlendirirken, Atatürk Üniversitesinin köklü bilimsel geleneğinin ve araştırma faaliyetlerine verdiği önemin bu tür başarıları beraberinde getirdiğini belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu: “Akademik kadromuzun dünya çapında bilim insanları arasında yer alması, üniversitemizin vizyonuna ve bilimsel hedeflerine olan bağlılığının en somut göstergelerinden biridir. Bu tür başarılar, üniversitemizin sadece ulusal değil, uluslararası alanda da saygınlığını pekiştirmektedir” dedi.Hacımüftüoğlu, akademisyenlerin bilimsel çalışmalarına verdiği katkılar nedeniyle büyük gurur duyduğunu belirterek, üniversite yönetimi olarak her zaman araştırma, inovasyon ve bilgi üretimini destekleyen bir vizyonla hareket edeceklerini vurguladı. “Bu başarı, bilim insanlarımızın dünya bilim literatürüne yaptıkları katkının en önemli kanıtıdır. Üniversitemiz, bilimsel çalışmalarda uluslararası standartları yakalamış ve dünya akademik camiasında kendine önemli bir yer edinmiştir” diye konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, bu başarının Atatürk Üniversitesinin bilimsel altyapısına ve akademik kadrosuna yapılan yatırımların bir sonucu olduğunun altını çizerek, bundan sonraki süreçte de üniversitenin araştırma ve inovasyon odaklı faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini belirtti."Kariyer Boyu Etki" Kategorisinde Yer Alan Bilim İnsanları (Alfabetik Sırayla)Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt AydınProf. Dr. Ahmet GürsesProf. Dr. Armağan HayırlıProf. Dr. Ekrem KalkanProf. Dr. Emine MalkoçProf. Dr. Enes ŞayanProf. Dr. Ensar OğuzProf. Dr. Ertan YıldırımProf. Dr. Esabi Başaran KurbanoğluProf. Dr. Fatih ÖzProf. Dr. Hakan ÖzerProf. Dr. Halise İnci GülProf. Dr. Hasan TürkezProf. Dr. İlhami GülçinProf. Dr. Kadir BakırcıProf. Dr. M. İrfan AksuProf. Dr. Murat KurudirekProf. Dr. Sabri Selçuk AtamanalpProf. Dr. Semra KaracaProf. Dr. Sezai Ercişli2023 "Yıllık Etki" Kategorisinde Yer Alan Bilim İnsanları (Alfabetik Sırayla)Prof. Dr. Abdulkadir Cüneyt AydınProf. Dr. Abd. M. Abdelaty HassıbelnabyDoç. Dr. Abdullah Emre ÇağlarProf. Dr. Ali AhıskalıoğluProf. Dr. Armağan HayırlıProf. Dr. Ekrem KalkanDoç. Dr. Erdem ŞakarProf. Dr. Ertan YıldırımDoç. Dr. Esra KavazProf. Dr. Fatih ÖzProf. Dr. Gonca AlakProf. Dr. Güzin KabanProf. Dr. Halise İnci GülProf. Dr. Hasan TürkezProf. Dr. Hayrunnisa NadaroğluProf. Dr. İlhami GülçinProf. Dr. Kadir BakırcıProf. Dr. Mehmet YılmazDoç. Dr. Mete YağanoğluProf. Dr. Muhammed AtamanalpProf. Dr. Murat KurudirekProf. Dr. Rabia Meryem YılmazProf. Dr. Sabri Selçuk AtamanalpDoç. Dr. Sefa KüçüklerProf. Dr. Semra KaracaProf. Dr. Serkan YıldırımProf. Dr. Sezai ErcişliDoç. Dr. Süreyya Oğuz Tümay