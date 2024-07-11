Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü, yaz aylarında spor tutkunlarını bir araya getiriyor. Basketbol, voleybol, futbol, tenis, spor tırmanışı ve pickleball gibi farklı branşlarda eğitimlerin verileceği yaz okulu programı başlıyor.Alanında uzman antrenörler eşliğinde gerçekleşecek olan yaz okulu hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik çeşitli aktiviteler sunarak spor severlerin yaz boyunca hem eğlenceli vakit geçirmelerini hem de kendilerini geliştirmelerine imkân sağlayacak.Farklı branşlarda sunduğu programlarla her yaştan ve spora ilgi duyan bireye hitap eden Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Yaz Okulu, basketbol, voleybol ve futbol gibi klasik spor dallarının yanı sıra, son yıllarda popülerlik kazanan tenis, spor tırmanışı ve pickleball gibi branşlarda da eğitimler verecek.Deneyimli Antrenörler ile Kaliteli EğitimYaz okulu programları, alanında uzman ve deneyimli antrenörler tarafından yürütülecek. Antrenörler, katılımcıların seviyelerine ve gelişim ihtiyaçlarına göre özel programlar hazırlayarak, en etkili şekilde spor yapmalarını sağlayacak.Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Yaz Okulu, sadece spor öğrenmekten öte, eğlenceli ve keyifli bir yaz deneyimi de sunuyor. Katılımcılar, antrenmanların yanı sıra sosyal aktivitelerde yer alarak yeni insanlarla tanışma ve unutulmaz anılar biriktirme imkânı bulacak.Sporun Birleştirici Gücü Hayat BulacakBaşlayacak olan yaz okuluyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Kulüp Başkanı Doç. Dr. İzzet Uçan: “Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü olarak her yıl büyük bir heyecanla beklediğimiz yaz okulumuzu bu yıl da başlatmaktan gurur duyuyoruz. Bu program hem çocuklarımızın hem de yetişkinlerimizin sporla buluşmasını sağlayarak, onların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyor” dedi.Yaz okulunun sunduğu basketbol, voleybol, futbol, tenis, spor tırmanışı ve pickleball branşlarında, katılımcıların alanında uzman antrenörler eşliğinde eğitim alacağını vurgulayan Başkan Uçan: “Her bir branş için titizlikle hazırladığımız programlar, sporcularımızın yeteneklerini geliştirmelerine, takım çalışmasını öğrenmelerine ve spor disiplini kazanmalarına yardımcı olacak. Sporun birleştirici gücüne inanan bir kulüp olarak, yaz okulumuzda sadece sportif becerilerin değil, aynı zamanda sosyal becerilerin de gelişmesine önem veriyoruz. Katılımcılarımızın, spor yaparken aynı zamanda yeni arkadaşlıklar kurmalarını ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle; üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın desteği ve sağladığı imkanlar eşliğinde, tüm sporcularımızı yaz okulumuzda görmekten mutluluk duyacağımızı belirtmek isterim. Sporun ve eğitimin ışığında, birlikte başarılı bir yaz geçireceğimize inanıyorum” diye konuştu.