Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF), 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yarıyıl Sonu (Final) ve Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavlarını başarıyla tamamladı. Türkiye genelinde 81 ilde ve yurt dışı sınav merkezi olarak Bakü’de gerçekleştirilen sınavlar, geniş katılımla ve yüksek organizasyon kalitesiyle uygulandı.Final Sınavına 283 Bin 593 Öğrenci Katıldı11-12 Ocak 2025 tarihlerinde düzenlenen Yarıyıl Sonu (Final) Sınavına, 13 Lisans, 4 Lisans Tamamlama ve 31 Önlisans Programı kapsamında eğitim gören 283 bin 593 öğrenci katılım sağladı. Engelli öğrencilerin sınava en iyi şartlarda girmesi için özel salonlar tahsis edilirken, 3 bin 254 yardımcı okuyucu ve işaretleyici desteği de sağlandı. Sınav organizasyonunda 130 bine yakın görevli yer aldı ve sürecin sorunsuz işlemesi adına büyük bir koordinasyon gerçekleştirildi.Bütünleme Sınavları da Sorunsuz Gerçekleştirildi15-16 Şubat 2025 tarihlerinde yapılan Bütünleme Sınavına ise 248 bin 208 öğrenci katıldı. Türkiye genelindeki 125 sınav merkezi ve Bakü’deki yurt dışı sınav merkezinde gerçekleştirilen sınavda, engelli öğrenciler için özel salonlar oluşturuldu ve yardımcı okuyucu-işaretleyici desteği sunuldu. Sınavların organizasyonu için 100 bine yakın görevli sahada aktif rol aldı.Sonuçlar Kısa Sürede AçıklandıAtatürk Üniversitesi, öğrencilerin akademik planlamalarını daha verimli yapabilmesi adına Bütünleme Sınavı sonuçlarını sadece 4 gün içerisinde açıklayarak büyük bir hız ve başarı gösterdi.Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, sınav sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, üniversitenin eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüğünü belirtti. Rektör Hacımüftüoğlu: "Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültemiz, geniş öğrenci kitlesine hitap eden yapısıyla ülkemizin her köşesinde ve yurtdışında nitelikli eğitim hizmeti sunmaya devam etmektedir. Sınav sürecinde emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize, sınav görevlilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi olarak, eğitimde dijital dönüşümü destekleyen ve öğrenci memnuniyetini artıran yenilikçi adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.Atatürk Üniversitesi, uzaktan eğitim alanındaki öncü rolünü sürdürerek, öğrencilere erişilebilir ve kaliteli bir eğitim sunmaya devam ediyor.