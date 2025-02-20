Ardahan’da kar nedeniyle 119 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte eğitime Posof ilçesi hariç 1 gün ara verildi.Ardahan’da etkili olan kar, hayatı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle merkezde 49, Göle ilçesinde 35, Çıldır’da 10 ve Hanak’ta 25 olmak üzere 119 köy yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri ulaşımın akamaması için çalışma başlattı. Sürücülerden araçlarında çekme halatı, zincir ve takoz bulundurmaları istendi. Özellikle Ardahan-Artvin kara yolundaki 2 bin 650 rakımlı Sahara Dağı Geçidi’nde ulaşım zorlukla sağlanıyor. Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar ise yolda kaldı.