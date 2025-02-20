Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkez ve 11 ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Dün gece başlayan yoğun kar yağışının ardından ekipler, 980 personel ve 268 iş makinesi ile sahaya indi.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ilçe belediyeleriyle iş birliği içinde olduklarını belirterek, 719 mahallede çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Er, "Şehrimizi etkileyen kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek için tüm ekiplerimizle sahadayız. Malatya merkez ve 11 ilçemizde kar küreme, yol açma ve temizleme çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" dedi.Vatandaşa Tedbir ÇağrısıBaşkan Er, vatandaşlara tedbirli olmaları yönünde uyarıda bulunarak, "Araçlarında kış lastiği ve zincir bulunmayanların trafiğe çıkmamalarını rica ediyoruz. Zorunlu olmadıkça özel araç kullanmak yerine toplu taşıma araçlarını tercih etmelerini öneriyoruz" ifadelerini kullandı.Acil Durum Hatları DevredeKar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklar için belediye, Tek Adımda Çözüm Merkezi (TAÇ) 444 51 44 ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden vatandaşlara hizmet verecek.Belediye ekipleri, il genelinde şu ana kadar 384 mahallede kar kürüme ve temizleme çalışmalarını tamamladı.