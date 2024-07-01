Aşkale Çimento Grubuna bağlı Kavçim Çimento’ya, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından “İhracatını En Fazla Arttıran Şirket Ödülü” verildi.Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bünyesinde faaliyet gösteren Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği (ÇCSİB) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen İhracatın Şampiyonları Ödül Töreninde, “İhracatını En Fazla Arttıran Şirket” ödülü, Aşkale Çimento Grubuna bağlı Kavçim Çimento San. Ve Tic. A.Ş.’ye verildi.Törene, ödülleri vermek üzere Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TİM Başkanı Mustafa Gültepe ÇCSİB, Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, ÇCSİB Başkan Yardımcıları Tansu Kumru ve Abdulhamit Akçay’ın katıldığı görülürken, törendeki büyük coşku da dikkatlerden kaçmadı. Açılışta yapılan konuşmalarda, çimento, cam ve seramik ürünlerinde 2023 yılında gerçekleştirilen 4,9 milyar dolarlık ihracatın içinde yerli katma değer oranının % 80 gibi rekor bir düzeyde olduğu vurgulanırken, çimento sektörünün de son 10 yılda ihracatının % 96 arttığı ifade edildi.“Kavçim ihracatın lokomotifi”Kavçim Çimento fabrikasının aldığı ödül sonrasında, bağlı bulunduğu Aşkale Çimento Grubunun İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, 2023 yılının ihracatçılar açısından oldukça zor bir yıl olduğunu belirterek, “Bir yandan finansman maliyetleri ve işletme sermayesinin devamlılığı noktasında yaşanan güçlükler, diğer yandan döviz kurunun ihracat yapmayı kolaylaştırmadığı bir dönemde, ihracatını en fazla arttıran şirket olarak bu ödülün bize takdim edilmiş olması memnuniyet vericidir. Kavçim fabrikamız, şirketimize ait 6 fabrikadan biri olarak Grubumuzun ihracat lokomotifidir. Ukrayna’da yaşanan savaş hâlinin sona ermesinin ardından, ihracatımızı katlayarak artıracağımızın da farkındayız. Bu başarıya atılan imzanın bir parçası oldukları için tüm çalışma arkadaşlarımızla gurur duyuyorum ve hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” dedi.“Türkiye’nin en büyük dördüncü grubu”Geçtiğimiz günlerde Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ikisi birincilik biri ikincilik olmak üzere üç ödüle birden layık görülen Aşkale Çimento’nun, en son Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin açıklandığı “İSO İlk 500” sıralamasında 30 sıra birden yükseldiği görülmüştü. Peş peşe gelen bu başarıları azim, dinamizm ve stratejik planlama ile açıklayan İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, kendilerine bir yol haritası çizdiklerini, bu yol haritasına göre zamanın ruhuna uygun olarak geliştirdikleri kurumsal politikalar sayesinde önümüzdeki yıllarda daha fazla ödüle talip olduklarını da ifade etti. Türkiye’nin en büyük dördüncü çimento üreticisi olarak Aşkale, Gümüşhane, Van, Samsun, Trabzon ve Erzincan’daki çimento fabrikaları ve 8 hazır beton tesisiyle üretim yapan Aşkale Çimento, Erzurum merkezli Erçimsan Holding bünyesinde faaliyet gösteriyor.