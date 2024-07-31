Aşkale Çimento Grubunun ihracat üssü olan Kavçim Çimento Fabrikası, İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan ve Türkiye’nin en büyük ikinci 500 şirketinin açıklandığı “İSO İkinci 500 Listesi”nde yine yerini aldı.Geçtiğimiz aylarda, Türkiye İhracatçılar Meclisi Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen İhracatın Şampiyonları töreninde, “İhracatını En Fazla Arttıran Şirket Ödülü”ne layık görülen Kavçim Çimento, İSO İkinci 500 Listesine adını yazdırarak Aşkale Çimento Grubunun gurur tablosuna bir başarı daha eklemiş oldu.Aşkale Çimento Grubuna bağlı 6 fabrikadan biri olarak Kavçim Çimento San. Ve Tic. A.Ş. tüzel kişiliğiyle listeye giren Kavçim fabrikası, Samsun’un Kavak ilçesinde faaliyet gösteriyor ve gerek iç piyasaya gerekse ihracata yönelik üretimiyle dikkat çekiyor. Son dönemlerde aldığı ödüller ve imza attığı başarılarla gündemde olan Aşkale Çimento Grubu, Haziran ayında yayınlanan Türkiye’nin en büyük 500 dev sanayi şirketinin bulunduğu İSO 500 Listesinde yer alan tek Erzurum şirketiydi.Konuya ilişkin olarak Aşkale Çimento Grubu İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, yaptığı değerlendirmede; “Grubumuzun ihracat üssü olan Kavçim Fabrikamızı İSO İkinci 500 Listesinde her zamanki gibi görmek mutluluk verici. Aşkale Çimento Grubumuza bağlı olmakla birlikte ayrı bir tüzel kişiliğe sahip olması sebebiyle, değerlendirmeye tek başına giren bu fabrikamızın elde ettiği başarıdan ötürü tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaştan kaynaklı jeopolitik türbülanstan, coğrafi konumu ve hedef pazarları itibarıyla doğrudan ve en fazla etkilenen fabrikamız olmasına rağmen böylesine ciddi başarılar elde etmiş olması da ayrı bir gurur veriyor.” ifadelerine yer verdi.Yücelik, Kavçim fabrikasıyla ilgili oldukça ilginç bir anıyı da paylaşarak ülkemiz sanayicilerinin taşın altına ellerini değil, gövdelerini nasıl koyduklarını da şu cümlelerle bir kez daha hatırlattı: “Kavçim fabrikamızın, Aşkale Grubumuza dahil olduğu tarihten ötürü manevi açıdan bizim için çok ayrı bir önemi var. Kavçim fabrikasının satın alınması kararını 2016 yılında vermiştik. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Lütfü Yücelik, satın alma sürecini tamamlamak üzere imza atmak için yola çıktığında, tarih havada savaş uçaklarının uçtuğu ve hain darbe girişiminin başladığı 15 Temmuz 2016 gecesini gösteriyordu. Başkanımıza o gece gelen onlarca telefonda tekrarlanan cümle, böyle bir dönemde yatırım yapmanın ve fabrika satın almanın ne kadar riskli ve tehlikeli olduğu şeklindeydi. Ancak, Başkanımızın liderliğinde tüm Yönetim Kurulumuzun tavrı netti. Bizim sloganımız ‘Birliğin ve Dirliğin Harcı’dır. Ülkemiz için birliğimize ve dirliğimize yönelmiş bir saldırının olduğu böyle bir günde, elimizi taşın altına koyup da bu tehlikeyi göğüslemeyeceksek ne zaman göğüsleyeceğiz? Allah razı olsun, Başkanımız o yoldan dönmedi, gidip imzayı attı ve satın alma süreci böyle bir dönemde gerçekleşti. Şükürler olsun, o gün attığımız cesur adım sayesinde bugün Kavçim fabrikamız ödüllere doymuyor. Biz de bu ödülleri ve başarıları her gördüğümüzde gururla yürüyebiliyoruz.”Aşkale Çimento Grubu, geçtiğimiz yıl kurduğu ve bünyesine kattığı Enerji Şirketi ve Atık Geri Kazanım Şirketi ile birlikte faaliyet alanını genişletirken, çimento sektörünün Türkiye’deki en büyük dördüncü üreticisi olarak sektördeki gücünü de korumaya devam ediyor. Erzurum’un gururu olan ve Türkiye’ye attığı imza olarak bilinen Aşkale Çimento ve bağlı şirketleri, Erçimsan Holding bünyesinde yer almaya devam ederek ödülleri toplamaya ara vermiyor.