Ekonomist Dergisi’nin 21 yıldır oluşturduğu “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırmasında bu yıl Aşkale Çimento listede 19 basamak yükseldi.Türkiye’nin üretim ve ticaret şirketlerini 2004 yılından beri inceleyen Ekonomist Dergisi bu yıl da araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Ekonomist Dergisi’nin üç büyük kent dışında Türkiye’deki üretimin nabzını tutan “Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi” araştırması bu yıl 21’inci yaşına girdi. Araştırmada Aşkale Çimento 19 sıra ilerleyerek yine listede yerini aldı. 2024 hedeflerini gerçekleştirmek için tüm ekibiyle birlikte özveriyle çalışan Aşkale Çimento 2025 yılı için de hazır olduğunu açıkladı. Şirket yeşil dönüşüm, karbon emisyonu, dijital dönüşüm alanlarında gelecek hedeflerine bağlı kalarak sürdürülebilir bir büyüme stratejisiyle çalışmalarına devam ediyor.Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı Fatih Yücelik, “Bu başarı, Aşkale Çimento ailesinin özverili çalışmaları ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize olan inancının bir sonucudur. Yeşil dönüşüm ve dijitalleşme odaklı stratejilerimizle, yalnızca bugünü değil, geleceği de şekillendirmeye devam edeceğiz. 2025 hedeflerimize ulaşmak için kararlılıkla çalışıyoruz" ifadeleriyle şirket hedeflerini ve kararlılığını vurguladı.