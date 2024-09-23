HAKKARİ (İHA) – Hakkarili A.A. isimli kız çocuğu ile ilgili bir süre önce sosyal medyada gündeme getirilen paylaşımların asılsız olduğu ortayı çıktı.A.A. isimli kız çocuğunun ailesi, yaptığı basın açıklamasıyla olayı yalanladı. Açıklamada, “Bir süredir bazı sosyal medya hesaplarında ve bazı haber sitelerinde, Hakkari’de A.A. liderliğinde bir çetenin genç kadınları fuhşa ve uyuşturucuya zorladığı gibi tamamen yalan, iftira ve insanımız hakkında olumsuz bir algı oluşturmaya yönelik haberler yayınlamaktadır. Kardeşim A.A. daha 16 yaşında çocuktur. Bizim de çok üzüldüğümüz şekilde kendi yaşıtlarıyla bir kavgası videolarda yer almaktadır. Küçük yaştaki çocukların bu kavgası ve kardeşimin arkadaşını darp etmesi bizi de derinden üzmüştür. Konuyla ilgili adli süreç devam etmektedir. Ancak iddia edildiği gibi olayda uyuşturucu veya fuhuş haberi tamamen yalandır, iftiradır. Bu haberi yapanlar şereften yoksundur. Ailemize, kardeşimize, şerefimize yönelik bu iftiracılar, bu yalancılar ve bu rezil kişilere karşı suç duyurusunda bulunduk ve hakkımızı aramaya devam edeceğiz” denildi.