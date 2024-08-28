Erzurum Sağlık Müdürlüğü Aile Hekimi Uzmanlarından Uzman Doktor Aytül Turan, dünyada; toplumlar arasında ortaya çıkan bebeklik ve çocukluk çağı aşılarını reddetme ve bu konuda gösterilen tereddütlerin; dini, politik veya coğrafi gerekçelerden bağımsız olarak, giderek arttığına dikkat çekti.Aile Hekimi Uzmanı Uzman Doktor Aytül Turan, aşının kişileri hastalıklardan ve hastalıkların olumsuz sonuçlarından koruyabilmek amacıyla sağlam ve risk altındaki kişilere çeşitli yollar ile uygulanan virüs, bakteri vb. mikropların hastalık yapma özelliklerinin ortadan kaldırılmasıyla geliştirilmiş biyolojik madde olduğunu ifade etti.“Aşı takvimini tamamlayan çocuk daha sağlıklı”Aşı uygulamalarının, yıllar geçtikçe birçok hastalığın ortadan kalkması ve geçmişte yaşanan salgınların tekrarlamamasında büyük rol oynadığını ifade eden Uzman Doktor Aytül Turan, Ülkemizde uygulanan bebeklik ve çocukluk dönemi aşı takvimi, Bağışıklama Bilimsel Danışma Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda ve dünyadaki bilimsel gelişmeler takip edilerek oluşturulur. Aşı takvimini tamamlayan bir çocuk; difteri (kuşpalazı), Aşı ile Hastalıkları Aşıyoruz boğmaca, tetanos, çocuk felci, kızamık, kızamıkçık, kabakulak, suçiçeği ve aşı ile önlenebilen hastalıklarla oluşan karaciğer iltihabı, karaciğer yetmezliği, siroz ve karaciğer kanserinden, yaygın verem hastalığından, menenjitten, zatürreden, orta kulak iltihabından ve tüm bu hastalıklar sonucu oluşabilecek sakatlık ve ölümlerden korunur. Ülkemizde her yıl yaklaşık bir milyon bebeğe aşı uygulanır. Uygulanan aşılar, Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından onaylanan “İyi Üretim Prosedürleri” kurallarına uygun üretilir ve uluslararası referans laboratuvarlarında test edilir. Ayrıca, aşılar teslim alınıp kullanıma sunulmadan önce Ulusal Referans Laboratuvarlarında da test edilerek uygunluğundan emin olunur. Aşılar üretim aşamasından başlayıp uygulanacak kişiye ulaşana kadar tüm sağlık kuruluşlarında soğuk zincir kuralları ve elektronik takip sistemi içerisinde uygun ısı aralığında korunur. Aşı buzdolapları ve soğuk hava depolarının ısıları elektronik ortamda anlık olarak takip edilir ve soğuk zincir dışına çıkması engellenir.” dedi.“Aşılar birey ve toplum sağlığının önemli bir yapı taşı”Dünyada; toplumlar arasında ortaya çıkan bebeklik ve çocukluk çağı aşılarını reddetme ve bu konuda gösterilen tereddütlerin; dini, politik veya coğrafi gerekçelerden bağımsız olarak, giderek arttığına dikkat çeken Doktor Turan, Erzurum Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Bülteni’nde kaleme aldığı yazıda, “Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından açıklanan rapora göre, dünya genelinde sağlığı etkileyen 10 tehdit içinde aşı tereddütü de yer almaktadır. Son yıllarda kızamık vakalarında yaklaşık %30’luk bir artış saptanmıştır ve bu artışta aşı kararsızlığının etkisi yadsınamaz büyüklüktedir. Aşı uygulanmamış veya eksik aşılı kişiler nedeniyle; göçler, savaşlar vb. durumlar sonucu aşı ile önlenebilen bulaşıcı hastalıkların görülme riski de artar. Bu kapsamda tüm dünyada çeşitli adımlar atılmakta ve önlemler alınmaktadır. Aşı uygulanması anne ve babaların çocuklarının sağlığı için bir sorumluluğu ve çocukların ise hakkıdır. Yüksek aşı uygulama oranlarına ulaşmak başta birinci basamak sağlık hizmetleri ve güçlü sağlık politikalarını gerektirir. Rutin aşı uygulama hizmetleri yaşamın başlangıcında sağlık hizmetlerine erişim için en erken temas noktasıdır ve her çocuğa hayatının en erken döneminden yaşlanıncaya kadar sağlıklı bir yaşam şansı sunar. Aşıları bütüncül bir yaklaşımla ele alacak olursak; birey ve toplum sağlığının önemli bir yapı taşıdır. Sağlıklı çocuklar, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir ekonomi, eşitsizliğin ve yoksulluğun olmadığı bir dünya için en basit ve kesin çözümdür.” diye konuştu.