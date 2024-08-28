Erzurumlu iş insanı Avukat Ebubekir Elmalı, düğün yapan çiftlere gelin arabası desteği sağlayarak örnek bir dayanışma ortaya koyuyor.Erzurumlu iş insanı Avukat Ebubekir Elmalı, özel aracını sosyal medya üzerinden kendisinden talep eden düğünü olacak çiftlere tahsis etti. Sıla ziyareti için geldiği memleketi Erzurum’da sosyal medya üzerinden son model aracını gelin arabası olarak hazırlayacağını açıklamasından sonra bir aylık sürede tüm günler için rezervasyonlar yapıldı.İş insanı aracını süslettikten sonra gelin arabası olarak şoförüyle birlikte gelin çıkarmadan başlayarak gün boyu çiftin hizmetine sunuyor. Çiftlerin düğüne kendisi de bizzat katılan Elmalı, altın hediye ederek onların mutlu günlerine ortak oluyor.İş insanı avukat Ebubekir Elmalı, "Erzurum’da gelin arabası düğün törenlerinde önemli misyon yükleniyor. Kendi arabamı çiftlere tahsis ediyorum. Onlara bir nebze de olsun ekonomik şartlarda destek olmaya çalışıyorum. Çok da ilgi gördü. Erzurumlu hemşehrim gençlere kendi arabamı gelin arabası olarak tahsis edip ayrıca düğüne davet edenlere de altın hediyemi alıp gidiyorum. Erkek tarafı olarak gelin arabası oluyor, kız tarafı adına da altınımızı takıyoruz. Çok da güzel dönüşler alıyorum. İnşallah önümüzdeki süreçte de bunu devam ettireceğiz. Son yıllarda ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen birlik ve beraberliğimizi pekiştirme adına çıktığımız bu yolda bu davranışımızın herkese örnek olmasını umut ediyoruz. Çünkü kadim medeniyetimiz ve ecdadımız her daim bu tarz dayanışmayı sergilemiştir" diye konuştu.