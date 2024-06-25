Bingöl’de yaylada arı sokması sonucu alerjik reaksiyon ve bilinç kaybı yaşayan vatandaş, ambulans helikopter ile Erzurum’a sevk edildi.Olay, Yedisu ilçesine bağlı Kaşıklı Dağı yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 47 yaşındaki Tekin Doğan, arı sokması sonucu alerjik reaksiyon ve bilinç kaybı yaşadı. Ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Bölgeye güçlükle giden ekipler, hastanın durumunun kritik olduğunu görünce bakanlıktan ambulans helikopter talebinde bulundu. Ardından bölgeye hızlı bir şekilde ambulans helikopter sevk edildi. Doğan, helikopter ile Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.