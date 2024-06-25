Van’da Tuşba Gençlik Merkezi bünyesinde “Hüsn-ü Hat ve Kaligrafi Sergisi” açıldı.Atatürk Sanat Galerisinde düzenlenen sergide 35 kursiyere ait eserler sergilendi. Açılışta konuşan Hüsn-ü Hat ve Kaligrafi Eğitmeni Nuran Canbay, üç gün boyunca açık kalacak sergide 35 kursiyere ait eserin yer aldığını ifade ederek, “Sergimiz; Türkçe, hat, kaligrafi ve çizimlerin yer aldığı karma bir sergidir. Tasarım dahil tüm çalışmalar kursiyerlerimize aittir. Hat sanatı zaten aşka dayalı, ruha dokunan bir sanattır. Dolayısıyla kursiyerler büyük bir aşkla yapıyor. Zaten aşk olmayanlarda bu kadar ilerleme olmaz. Eserlerin tamamı kendi ruhlarından dokunuşlarla meydana çıkan, büyük bir aşkla ve şevkle yapılan çalışmalardır. Ben kendilerini tebrik ediyorum” dedi.7 yıldır hat sanatı ile ilgilendiğini belirten Gamze Çinkılıç isimli kursiyer ise “El emeği, alın teri ile yaptığımız çalışmalardır. Çok mutluyum” ifadelerini kullandı.Beyza Angişyan isimli kursiyer de, 7 yıldır kaligrafi ve hat sanatıyla ilgilendiğini belirterek, “Hat sanatı zor ama zor olduğu kadar güzelliği de var. Sabır açısında insanı geliştiren çok güzel bir sanat. Bu gerçekleştirdiğimiz birçok sergiden bir tanesidir. Kendimiz için yaptığımız bir şeyi başardık diyebilmek çok güzel. Sanat için yapıyoruz ama bazen yaptığımız eserleri satarak aile bütçemize de katkı sağlıyoruz” diye konuştu.Tuşba Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Erçek ve protokolün kurdele kesimi ile devam eden program, serginin gezilmesi ile sona erdi.