Bingöl merkezde ve Genç ilçesinde çıkan yangınlar ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.Alınan bilgilere göre ilk yangın, Genç ilçesi Sarıbudak köyündeki ormanlık alanda çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 1 iş makinası ve personeller sevk edildi. Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerin de desteğiyle ormanlık alandaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle 5 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.İkinci yangın ise Bingöl merkez Güveçli köyündeki tarım alanında çıktı. Dumanların yükseldiğini fark eden yöre sakinleri durumu Orman İşletme İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, kısa sürede yangını söndürerek ormanlık alana sıçramasını engelledi.