Ardahan’da 2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler ve öğretmenler dersbaşı yaptı.İlkokul, ortaokul, lise ve okul öncesi eğitimde 2024-2025 Eğitim ve Öğretim Yılı’nın ilk ders zili çaldı. Ardahan’da, sabahın erken saatlerinde okullarına gelen öğrenciler, düzenlenen törenin ardından sınıflarında derse başladı. Veliler de tören öncesinde öğrencilere okul bahçelerinde eşlik etti.Ardahan 23 Şubat İlkokulu’nda da öğretmen ve veliler ilk ders heyecanı yaşadı. Veliler, ilk gün çocuklarını yalnız bırakmadı. Ana sınıfı ve 1’inci sınıfların yanı sıra üst sınıflardaki öğrenciler de okullarında hazır bulundu. Okul bahçesinde sıra oluşturan öğrenciler, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilk ders zili ile beraber yeni eğitim öğretim yılına başladı.Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte okul çevrelerin de denetim yapıldı. Ardahan Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri, okul servis araçlarında denetim yaptı. Çoçuk Şube Müdürlüğü ekipleri de okul çevrelerinde Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yaptı. Söz konusu denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca devam edeceği belirtildi.Veli Salih Zeki Kaya, "Çok heyecanlıyız, ilk günü diye ona katıldık. Eğitim öğretim yılının kazasız geçmesini temenni ediyorum’’ dedi.