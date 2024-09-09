Hakkari genelinde 468 eğitim kurumunda 65 bin 827 öğrenci ders yaptı.Tunceli’nin Ovacık ilçesinde şehit düşen Mehmetçikler için Şehit Çetin Deniz İlk ve Ortaokulunda saygı duruşunda bulunularak bayrak töreni yapıldı. Eğitim öğretim yılının ilk gününde öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya gelen Hakkari Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, il genelinde 468 eğitim kurumunda 65 bin 827 öğrenci ve 4 bin 598 maarif orduyla birlikte sınıfların kapılarını öğrencilere açtıklarını söyledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeline de değinen Müdür Yılmaz, “Bu eğitim öğretim yılı, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" çerçevesinde geliştirilmiş yeni öğretim programıyla daha da anlam kazanmaktadır. Eğitimde köklü bir dönüşüm niteliği taşıyan bu model, öğrencilerimizin akademik başarılarını artırırken aynı zamanda manevi kimliklerini de ön planda tutmaktadır" dedi."Çanakkale’den Gazze’ye Vatan Teması" ile ilk ders işlendi.