Diyanet Gençlik Vakfında yapılan toplantıda, kentte kaliteli eğitim için yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.Toplantıda, Ardahan’ın eğitim seviyesini yükseltme adına yapılması gereken çalışma ve faaliyetler değerlendirildi. Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek toplantıda yaptığı değerlendirmede; eğitimin toplumların gelişmesine, aydınlatılmasına ve yeniliklere ayak uydurmasında oldukça önemli yer tuttuğunu söyledi. Vali Çiçek, aynı zamanda sağlıklı bir gelecek inşa edilmesi anlamında çocuklarımızın milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirilmesinin önemine de vurgu yaptı.Çiçek ayrıca, ilde eğitim seviyesini yükseltmek için üzerine sorumluluk düşen tüm kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının gayret göstermesi, gelişime açık yeni projeler geliştirmesi gerektiğinin altını çizdi.Vali Hayrettin Çiçek, İnsan ve Medeniyet Hareketi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Semih Şenkardeşler, Vali Yardımcısı Semih Cembekli, ilçe kaymakamları, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve platform üyelerinin katılımı ile gerçekleşen toplantı, görüş ve önerilerin alınmasının ardından sona erdi.