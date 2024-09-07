Bingöl’de motosikletli polis ekiplerince yapılan uygulamalarda, ruhsatsız tabanca ve 2 adet kesici alet ele geçirildi.Bingöl İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan duyuruda, Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timlerince durumundan şüphelenilerek durdurulan şüpheli şahıslardan 1 adet 7.65 milimetre ruhsatsız tabanca 4 adet fişek, 17,74 gram esrar, 2 adet kesici alet ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen suç unsuru tabanca, uyuşturucu madde, 2 adet kesici aletin muhafaza altına alındığı belirtilirken, şahıslar hakkında adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.