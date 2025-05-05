Ardahan’ın en önemli doğal zenginliklerinden biri olan Ardahan Çiçek Balı, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescili almak için önemli bir adım attı. Bugün Ardahan’da düzenlenen törende, AB başvuru süreci için protokol imzalandı.Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Nurullah Karaca, Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Ardahan İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ve Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın’ın katılımıyla gerçekleşen törende, AB tescil sürecini başlatacak resmi protokol imzalandı. Böylece Ardahan Çiçek Balı’nın ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği değere kavuşması için AB Coğrafi işaret tescil süreci resmen başlatıldı.Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü bünyesinde bulunan Kafkas Arı Konağı’nda imzalanan protokol ile Ardahan Çiçek Balı’nın hem korunması hem de ulusal ve uluslararası tanıtım ve pazarlanmasının sağlanması hedefleniyor. Başvurunun kabul edilmesi halinde, Ardahan Çiçek Balı, Türkiye’nin AB tarafından tescillenmiş sayılı ürünleri arasına girerek hem bölgesel kalkınma hem de ihracat potansiyeli açısından önemli bir avantaj kazanacak.Zengin florası, yüksek rakımı ve kimyasallardan uzak doğal yapısıyla Ardahan yaylalarında üretilen çiçek balı, kendine özgü aroması, rengi ve saflığı ile tanınıyor. Bu eşsiz bal, bölgedeki yaylalarda doğal olarak yetişen yüzlerce çeşit kır çiçeğinden elde edilerek, kendine has aroması, yoğun kıvamıyla dikkat çekiyor. Balın kalitesinde en önemli etkenlerden birisi de Ardahan’ın gen merkezi olduğu, Ardahan ili ile özdeşleşmiş Kafkas arı ırkı (Apis mellifera caucasica). Kafkas Arısı, uzun dili ve yüksek nektar toplama kapasitesi sayesinde zengin aromalı bal üretiminde önemli bir rol oynuyor. Soğuk iklim şartlarına dayanıklı bu arı ırkı, hem bal verimi hem de bölge ekosistemine uyumu açısından en verimli arı ırkları arasında yer alıyor.Serhat Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle yürütülen başvuru sürecinin, önümüzdeki aylarda Avrupa Komisyonu’na sunulması bekleniyor.