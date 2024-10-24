7 ilde elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, Çözüm Merkezi’ne gelen aramalarda müşterilere saha gerçeklerini doğrudan yansıtan bilgilerin verilmesi, iş süreçlerinin yerinde görülerek teorik bilgilerin pekiştirilmesi amacıyla Çözüm Merkezi çalışanları ile işletmeler arasında saha ziyaretlerine başladı.Aras Çözüm Merkezi, birimler arası saha ziyaretleri kapsamındaki ilk ziyaretini Ağrı’nın Patnos İşletme Müdürlüğü’ne gerçekleştirdi. Ziyarette, bölgede yapılan çalışmalar, sahada karşılaşılan güçlükler ile hem saha hem de Çözüm Merkezi tarafında yürütülen projeler detayları ile görüşüldü.Ziyaretten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirten Patnos İlçe İşletme Müdürü Semih Necdet İnce: “Öncelikle birimler arası böyle bir organizasyonun yapılmasının müşteriler ile kurulacak iletişime büyük katkısı olacağını belirtmek istiyorum. Bizler farklı birim ve hatta farklı şehirlerde çalışan Aras personeliyiz. Yürüttüğümüz çalışmaları şirket personeli olarak her ne kadar biliyor olsak da yerinde görmek kesinlikle çok önemli. Bu nedenle birimlerde yürütülen çalışmaları anlamlandırabilmemiz açısından birimlerin kendi bölgelerinde değerlendirme fırsatı bulduğu bir ortam oluşturulmasından dolayı çok mutlu olduk.” dedi.İnce, “Bu saha ziyaretlerinin ilkinin ilçe işletmemizde gerçekleştirilmesi bizi ayrıca çok mutlu etti. Bu ziyaret sayesinde ilçedeki faaliyetlerimizi dünden daha iyi bir seviyeye taşıma konusunda, yıllardır inanarak sürdürdüğümüz çalışmaların görünür kılınmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anlamış olduk.” ifadelerini kullandı.Ziyarete katılarak saha çalışmalarını doğrudan yerinde görme fırsatı bulan Çözüm Merkezi Müşteri Temsilcisi Ilgın Aybala Kızılca, “Aldığımız çağrıların çözüm sürecini yerinde görmek bize ayrı bir deneyim kazandırdı. Bir gün boyunca saha personelinin yaptığı sayaç kontrol, endeks okuma, arıza müdahale ve PLC sayaç gibi çeşitli işlemleri yerinde ve birebir görerek elektrik dağıtım hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalara yakından tanık olduk. Çözüm Merkezi’nde bizlerin müşteri ile görüşerek aldığımız kayıtlar saha personelinin tabletlerine anlık olarak düşüyor. Saha personeli, tabletlerine düşen bu iş emrini üstleniyor ve anında müdahale yerine gidiyor. Tabletlerde iş emirlerinin ayrıntılı olarak üstlenildi, yolda, çalışıyor, tamamlandı vb. başlıklar ile tüm çalışmaların anlık izlenmesine imkân veriyor. Ayrıca Patnos bölgesindeki PLC projesini de yerinde gördük.” İfadelerini kullandı.