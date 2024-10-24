Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 101. yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı.Başkan Demir mesajında şu ifadelere yer verdi, ’’Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bağımsızlığını kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren şanlı ecdadımız nice zorluklara rağmen destan yazmış ve neticesinde Cumhuriyetimiz kurulmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet’in ilanı ve milletin kayıtsız şartsız egemenliği kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhu ortaya konmuştur. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin sonucudur. Bu duygu ve düşüncelerle cumhuriyetimizin 101. kuruluş yıldönümünü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik eder, başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bütün şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anar, bütün hemşerilerimi sevgiyle selamlarım’’ ifadelerine yer verdi.