Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otobüsün Doğubayazıt Otogarı’ndan çıktığı anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.
Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi hayatını kaybederken 26 kişi yaralandı. Otobüsün Doğubayazıt Otogarı’ndan çıktığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Ankara’da kaza yapan otobüsün Ağrı’dan çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı
Ankara’nın Polatlı ilçesi yakınlarında Ağrı firmasına ait yolcu otobüsünün köprünün ayağına saplanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, otobüsün Doğubayazıt Otogarı’ndan çıktığı anların güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.