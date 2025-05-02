Van’ın Başkale ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu kafa travması geçiren 35 yaşındaki hasta, helikopter ambulansla Van’a sevk edildi.
Başkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan 35 yaşındaki hasta, trafik kazası sonrası kafa travması tanısıyla yoğun bakıma alındı. Hastanın durumu değerlendirilerek ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’ne sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı’na bağlı helikopter ambulansla Van’a nakledilen hasta, burada tedavi altına alındı.