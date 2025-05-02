Van’da konjenital kalp yetmezliği tanısı konulan 26 günlük bebek, ileri tetkik ve tedavi için uçak ambulansla İstanbul’a sevk edildi.SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görmekte olan 26 günlük bebek hastaya konjenital kalp yetmezliği tanısı konuldu. Durum üzerine ileri tetkik ve tedavisi için İstanbul Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevkine karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından tahsis edilen uçak ambulansla İstanbul’a nakli sağlanan bebek, Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.