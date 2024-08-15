Hakkari’de güvenlik güçlerine ait yaralı Alman kurdu cinsi köpek, yapılan başarılı bir ameliyatla kurtarıldı.Hakkari’nin Çukurca ilçesinde Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen yaralı Alman kurdu cinsi köpek için veteriner ekibi harekete geçti. Tramvaya bağlı kalça ve bel arasında büyük bir yara açılan köpek, klinikte hemen ameliyata alındı.Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Çukurca İlçe Emniyet Müdürlüğünden kliniğimize getirilen Alman kurdu cinsi köpeğe yaptığımız muayene sonucu yoğun kurtlanma gözlemlenip gerekli cerrahi ve medikal tedavisi yapıldı. Klinikte müşahede altında tuttuğumuz can dost sağlığına kavuşması ile birlikte görev yerine tekrar gönderilecek” denildi.