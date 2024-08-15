Hizmet bölgesinde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti veren Aras Elektrik, ödeme konusunda müşterilerini uyarıyor.Müşteri memnuniyeti misyonu ile hareket ettiklerini dile getiren Genel Müdür Fikret Akbaş, “Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak bizim önceliğimiz. Hizmetlerimizde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sürekli olarak sistemlerimizi ve operasyonlarımızı güncelliyoruz. Amacımız kaliteli ve kesintisiz hizmet sunarak sorumluluk alanımızdaki müşterimizin mağdur olmasını engellemek.” dedi.Akbaş’tan müşterilere “dikkat edin” çağrısıAkbaş: “Anlaşmalı olduğumuz bankaların, PTT’lerin ve bunlara bağlı ATM’lerin, N Kolay Merkezlerinin herhangi bir şubesinden ödeme yapabilirsiniz. Bankalar ve PTT şubeleri, farklı lokasyonlarda geniş şube ağına sahip olup, kaçak ve usulsüz kullanım fatura ödemelerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlar. Ayrıca, bankaların online bankacılık hizmetlerinden de faydalanarak ödemelerinizi internet üzerinden kolayca tamamlayabilirsiniz. Bu yöntem, özellikle yoğun iş temposuna sahip olanlar için oldukça pratik bir seçenektir. İkinci olarak, N Kolay şubelerinden ödeme yapma seçeneği bulunmaktadır. Müşterilerimizden isteğimiz, ödemelerini, hiç bilinmeyen, adı dahi duyulmayan siteler üzerinden yapmamaları ve bundan dolayı da mağduriyet yaşamamalarıdır. Yukarıda belirttiğim ödeme noktaları dışında herhangi bir yerden ödeme yapıldığında ödemenin tahsil edilmemesi, bilgilerin sızdırılması gibi olumsuzluklar yaşanması halinde Şirketimizin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle ödemelerinizi anlaşmalı olunan yerlerden güvenle tamamlamanızı tavsiye ediyoruz.” diye konuştu.Anlaşmalı olunan ödeme noktalarıZiraat, Halk Bankası, TEB, Vakıf Bankası, PTT şubeleri ve bağlı ATM’ler ile N Kolay şubelerinden kolaylıkla ödemelerinizi yapabilirsiniz.