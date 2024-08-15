Erzincan’da Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri tarafından köylerde kanser taraması ve üreme sağlığı eğitimi verildi.Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi ekipleri mobil KETEM tarama aracı ile köyleri gezdi, vatandaşlara kanser taraması ve üreme sağlığı eğitimi verdi.Elmaköy, Çatalarmut ve Yeşilçat köylerine giden ekipler, rahim ağzı kanseri taraması için hpv alarak, kanser taramaları ve üreme sağlığı eğitimi verdi.Ardından ekiplerce uygun yaş aralığındaki vatandaşlara kolon kanseri taraması için GGK (Gaitada gizli kan) kiti dağıtıldı.