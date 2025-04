Akyaka’da vatandaş sordu, başkan cevapladı.Kars’ın Akyaka ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Ergüder Toptaş, vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Toptaş, ilçede yapılan belediye yatırımlarını anlattı. Vatandaşların sorunlarını dinledi.Akyaka Belediye Başkanlığı’nca hayata geçirilen "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" halk buluşmalarında Akyaka ve köylerinden gelen vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Toptaş, vatandaşlar önce çay içti, ardından vatandaşların sıraladığı sorulara yanıt verdi. Vatandaşların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Sorunlara kalıcı çözümler bulunacağına dikkat çeken Toptaş, doğalgaz ve Doğu Kapı’nda gündemlerinde olduğunu belirtti.Milletvekili Adem Çalkın’ın her konuda kendilerine destek verdiğini ifade eden Başkan Ergüder Toptaş, "Konuyla ilgili gerekli görüşmelerin yapıldıve Vekilimiz Adem Çalkın’ın üzerine düşün her şeyi yapacağının sözünü almıştık, vekilimizin sözü bizi için yeterlidir. gereken yapılacaktır" dedi.Vatandaşlar başta yol, kaldırım, kanalizasyon, park ve bahçe olmak üzere bir çok sorunu direk Başkan Toptaş’a birebir iletme fırsatı buldu. Toptaş, vatandaşların tek tek sorunlarını not aldı. İlgili birim müdürlerine talimat verdi.Öte yandan Akyaka Belediye Başkanlığı’nca "Vatandaş Soruyor Başkan Cevaplıyor" halk toplantılarının devam edeceği öğrenildi.