MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, 35. kuruluş yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, yerli ve milli kalkınma hedefiyle hem ekonomik hem de sosyal alanda çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), kuruluşunun 35. yılını kutlarken Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, yayınladığı mesajında 1990 yılında İstanbul’da kurulan MÜSİAD’ın bugün 85 ülkede 183 irtibat noktasında faaliyet gösterdiğini söyledi. 14 bini aşkın üyesiyle küresel ölçekte etkinliğini sürdüren MÜSİAD’ın, ekonomik kalkınmanın yanı sıra toplumsal gelişim ve girişimcilik kültürüne de önemli katkılar sağladığını ifade eden Yunus Akçin, derneğin yalnızca bir iş dünyası örgütü değil, aynı zamanda yerli ve milli kalkınmanın taşıyıcısı olduğunu söyledi."MÜSİAD, ahlaki ticaret anlayışıyla yol alıyor"Kuruluşundan bu yana üretimden ihracata, teknolojiden sosyal sorumluluğa kadar birçok alanda Türkiye’nin gücüne güç kattığını belirten Akçin, "MÜSİAD, inandığı değerlerden taviz vermeden yoluna devam ediyor. Sanayiciden esnafa, girişimciden yatırımcıya kadar geniş bir yelpazeyi aynı ideal etrafında birleştirmeyi başardı" dedi.Malatya’da MÜSİAD’ın bir parçası olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Akçin, "Şehrimizin ve bölgemizin ekonomik potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Üreten, istihdam sağlayan, katma değer oluşturan her adımda üyelerimizle birlikte hareket ediyoruz" diye konuştu."Sosyal sorumluluk projeleriyle de öncüyüz"Sadece iş dünyasında değil, sosyal sorumluluk alanlarında da aktif olduklarını vurgulayan Akçin, genç girişimcilere destek verdiklerini, yerli üretimi teşvik ettiklerini ve topluma dokunan projelere öncülük ettiklerini belirtti. "35 yılda birçok zorluğu birlikte aştık, birçok başarıya birlikte imza attık" diyen Akçin, "Bugün geldiğimiz noktada, değişen dünyayı doğru okuyan vizyonumuzla daha güçlü bir Türkiye için çalışmayı sürdüreceğiz. Ahlaktan ödün vermeden, üretimden kopmadan, istikametimizi ve değerlerimizi kaybetmeden yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyor, #BirveBeraber nice 35 yıllara ulaşmayı diliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.