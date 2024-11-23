Van’da akademisyenler, ‘Kırsalda Eğitim’ başlığı altında uzak ilçelerdeki sınıf öğretmenleriyle bir araya geldiler.Van’da akademisyenler ‘Kırsalda Eğitim’ adı altında Başkale, Özalp, Saray ve Gürpınar ilçesinde görev yapan sınıf öğretmenleriyle bir araya geldiler. Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile YYÜ Eğitim Fakültesi protokolüyle hayata geçirilen proje çerçevesinde Doç. Dr. Yusuf Kızıltaş ile Dr. Öğretim Üyesi Emrah Kultas tarafından kırsaldaki sınıf öğretmenleri; güncel yaklaşımlarla, stratejilerle, kitaplar ve filmlerle bilgilendirmeye, aydınlatılmaya çalışıldı.Projede ayrıca akademisyenlerin köy okullarına ziyaret gerçekleştireceğini ifade eden yetkililer, “Projeyi ilk kılan bir diğer husus ise 2025 Mayıs ayında bazı köy okullarına akademisyenler tarafından yapılacak ziyaretlerdir. Bu ziyaretlerde, verilen eğitimin sonuçları kontrol edilecek. Ayrıca bu kapsamda öğretmenler de fakülte ve derslerde ağırlanacak. Kurulan whatsapp grupları üzerinden öğretmenlere yıl sonuna kadar akademik destek sağlanacak olması da bir ilktir ve önemlidir. Son olarak ihtiyaç duydukları alanda eğitim almaları konusunda yazılı görüşleri de alınmıştır” dediler.