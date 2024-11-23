Hakkari’nin Çukurca ilçesinde şehit öğretmenler anısına hatıra ormanı oluşturuldu.Çukurca ilçesi Yeşil Çeşme Mahallesi’nde Kaymakam Mert Kumcu, Cumhuriyet Savcısı Cansu Karaca, Belediye Başkanı Nazmi Demir, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen İbrahim Çolak, askerler, şehit yakınları ve öğrenciler katılımıyla fidanlar toprakla buluştu. Çukurca Kaymakamlığı, Çukurca Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte “Şehit Öğretmenler Hatıra Ormanı” oluşturuldu.Kaymakam Mert Kumcu, “Bugüne kadar terörle mücadelede şehit olan bütün kahraman vatan evlatlarımızı, öğretmenlerimizi ve Mehmetçiklerimizi rahmetle anıyoruz. İnşallah onların isimlerini bu ormanda yaşatacağız. Şehit öğretmenlerimizin aziz hatırası, bu anlamlı ormanla yaşatılmaya devam edecek" dedi