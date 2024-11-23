Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde bir grup öğrenci, Öğretmenler Günü öncesinde şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı ve ailesini unutmadı. Hayatlarındaki ilk mektuplarını şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesine yazan ve gönderen öğrencilerin mektup ve konuşmaları duygulandırdı.Çemişgezekli öğrenciler, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenlik yaparken, 2017 yılında ailesini ziyarete gittiği sırada hain terör örgütü PKK tarafından Tunceli’de şehit edilen Necmettin Yılmaz’ın ailesine ulaştırılmak üzere yazdıkları mektupları gönderdi.Konuşmasında Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz’ın ailesine arkadaşlarının selamını ileten beşinci sınıf öğrencisi Kerem Yılmaz, ‘’Ben Çemişgezek İstiklal Ortaokulu beşinci sınıf öğrencisiyim. Her öğretmenler gününde öğretmenlerimizin değerini bir kez daha anlıyorum. Yaşayan öğretmenlerimiz kadar şehit olmuş öğretmenlerimizin de bu özel gününü kutlamak istiyorum. Bu vesile ile Şehit Necmettin Öğretmenimizin ailesine buradan bir mesaj göndermek istiyorum. Öncelikle böyle bir evlat yetiştiren ailenin ellerinden öpüyorum. Bizi de evlatları gibi görmelerini kendilerinden rica ediyorum. Arkadaşlarımın da selamlarını iletiyorum. Yazdığım mektupta Necmettin Öğretmenimizin ne kadar güzel bir öğretmen olduğunu, ne kadar saygılı bir öğretmen olduğunu, ne kadar şefkatli bir öğretmen olduğunu yazdım. Buradan ailesine yine söylediğim gibi ellerinden öpüyorum. Böyle güzel bir evlat yetiştirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çemişgezek ilçemizden tüm arkadaşlarımın yerine de ailesine sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi.’’Ben de Necmettin öğretmen gibi öğretmen olmak istiyorum’’Kendisinin de öğretmen olma hayalinin olduğunu aktaran üçüncü sınıf öğrencisi Elif Naz Polat, "Ben Çemişgezek İstiklal İlkokulu üçüncü sınıf öğrencisiyim. Duygularımı nasıl ifade edeceğimi bilemiyorum. Geleceğimi şekillendirmeye çalışırken, henüz 23 yaşında hayatına son verilen Necmettin öğretmeni ilk defa öğretmenimden duydum. Çok üzüldüm. Ben de Necmettin öğretmenin ailesine bir mektup yazdım acılarını dindirmek için. Necmettin öğretmen, ben daha bir yaşındayken şehit olmuş. Tıpkı annem gibi Necmettin öğretmen de bir köy okulunda zor şartlarda öğrencilerini yetiştiriyormuş. Çok iyi bir öğretmenmiş. Öğrencileri onu çok seviyormuş. Bende tıpkı Necmettin öğretmen gibi bir öğretmen olmak istiyorum. İdealleri uğrunda canını verebilecek bir öğretmen olmak istiyorum. Çemişgezek’teki bütün öğrenci arkadaşlarım adına söylüyorum. Hepimiz Necmettin Öğretmeniz" şeklinde konuştu.Vefalı ve anlamlı düşüncelerinden ötürü öğrencilerini tebrik eden Çemişgezek İlçe Milli Eğitim Müdürü Vural Berker ise ‘’24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle, Çemişgezek ilçemizdeki öğrencilerimize şehit öğretmenimiz Necmettin Yılmaz’ın hayat hikayesi hakkında bilgiler verdik. Yaşamından bahsettik. Öğrencilerimizin Necmettin Öğretmenimiz hakkında bilgi sahibi olmalarını sağladık. Öğrencilerimizde hayatlarının ilk mektubunu Necmettin Öğretmenin ailesine yazıp göndermeyi planladılar. Bu vefalı düşüncelerinden dolayı öğrencilerimize çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.