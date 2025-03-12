Bitlis’in Ahlat ilçesinde İstiklal Marşı’nın Kabulünün 104. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla bir program düzenlendi.Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen program, Ergezen Anaokulu, Ergezen İlkokulu ve Ergezen Ortaokulu tarafından hazırlandı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, Ergezen İlkokulu öğretmenlerinden Yakup Bostancı tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmayla devam etti.Daha sonra program öğrenciler tarafından okunan şiirler, oratoryo ve mehteran gösterileriyle sürdü.Program sinevizyon gösterilerinin ardından, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere protokol tarafından ödüllerinin verilmesiyle birlikte sona erdi.Programa Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, Ahlat Garnizon Komutan Vekili Piyade Üsteğmen Kürşat Kirmen, Ahlat Cumhuriyet Savcısı Mehmet Can Fidan, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.