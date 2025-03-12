Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasına Bitlis’ten katılan öğretmen Nevzat Alca Türkiye ikincisi oldu.Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından, 12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen öğrenci ve öğretmen yarışmalarının sonuçları belli oldu. "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal" temasıyla gerçekleştirilen yarışmalar, Millî şair Mehmet Âkif Ersoy’un fikir dünyasını, bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini gelecek nesillere aktarmayı amaçladı. Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün öğretmenler arasında düzenlendiği "Bir Yıldız, Bir Hilal, İlelebet İstiklal Temalı Fotoğraf Yarışması"na Bitlis’ten katılan Şems-i Bitlis İlkokulu Müdürü Nevzat Alca, "Şanlı Bayrağımız" isimli fotoğrafıyla ikincilik ödülü kazandı. Alca’nın aldığı ödül Bitlis’te sevinçle karşılandı. Öğretmenlik ve idarecilik yanında hobi olarak fotoğraf sanatıyla ilgilenen Nevzat Alca, yarışma derece aldığı ve Bitlis’i listeye yazdırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.