Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Ali Ayber Anadolu Lisesinde ‘Ahlat’ın Yetiştirdiği Değerler’ adlı kompozisyon yarışması programı hayata geçirildi.‘Ahlat’ın Yetiştirdiği Değerler’ adlı bir program, Ahlat’ta uzun yıllar eğitimcilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü yapmış Mahmut Çiçekçioğlu anısına düzenlendi. Okul tarafından yapılan duyuru kapsamında Mahmut Çiçekçioğlu’nun hayatını konu alan kompozisyon yarışması düzenlendi. Düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri okulun konferans salonunda düzenlenen programda verildi. Düzenlenen programa Ahlat’ta uzun yıllar görev yapmış emekli öğretmenler de katıldı.Programın açılışında konuşan Ali Ayber Anadolu Lisesi Müdürü Hakan Alpaslan, okul idaresi olarak aldıkları karar doğrultusunda Ahlat’ın yetiştirdiği değerleri konu alan kompozisyon yarışmaları düzenleyeceklerini söyledi. İlk kompozisyon yarışmasını Ahlat’ın yetiştirdiği değerlerden olan rahmetli Mahmut Çiçekçioğlu anısına düzenlediklerini söyleyen Alpaslan, bu yarışmanın öncülüğünü ve sponsorluğunu da üstlenen Mahmut Çiçekçioğlu’nun oğlu Musa Çiçekçioğlu’na ve katılımcılara teşekkür etti.Yarışmanın ödüllerinin sponsoru olan Musa Çiçekçioğlu ise babası anısına böyle anlamlı bir kompozisyon yarışması düzenleyen okul idaresine ve katılım gösteren öğrencilere teşekkür etti.Program daha sonra dereceye giren öğrencilere ödüllerinin programa katılan emekli öğretmenler tarafından verilmesiyle son buldu.