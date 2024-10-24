Trendyol 1. Lig’in 10. haftasında Amedspor ile Pendikspor arasında oynanacak karşılaşma, stadyum zemininin elverişsiz olması nedeniyle Iğdır Şehir Stadyumu’na alındı.Amedspor, 27 Ekim Pazar günü sahasında Pendikspor ile oynanması planlanan karşılaşmanın stadyum zeminin futbol oynamaya elverişli olmaması sebebiyle Iğdır’a alınması için TFF heyetine başvuruda bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından Amedspor yönetimi, maçın Iğdır Şehir Stadyumu’na alındığını duyurdu. Trendyol 1. Lig’in 10. hafta mücadelesi olan bu karşılaşmanın saati ise henüz kesinleşmedi. Maç saatinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.