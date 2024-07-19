Bitlis’in Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevine atanan Fatih Bilgeç görevine başladı.Ahlat’ta çeşitli okullarda öğretmen ve idarecilik yapan ve son olarak Ergezen İlkokulu Müdürlüğü görevini yürütürken Ahlat Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü görevine asaleten atanan Fatih Bilgeç görevine başladı. Makamında ilçede görev yapan gazetecilerle bir araya gelen yeni Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Bilgeç, Halk Eğitimi Merkezi’ndeki ekip arkadaşlarıyla birlikte yaygın eğitimin faaliyetlerinin ilçede en güzel ve kaliteli bir şekilde yürütülmesi için gayreti göstereceklerini söyledi. Bilgeç, yasalar ve yönetmelikler doğrultunda halkın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda kurslar açacaklarını ve bunun yanında çeşitli sosyal ve kültürel etkinlikler yapmayı planladıklarını ifade etti.