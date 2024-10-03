Ağrı’nın Patnos ilçesinde “Patnos’ta Bitkisel Üretim Artıyor” projesi ile 300 üreticiye yüzde 70 hibe ile 300 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.Ağrı’nın Patnos ilçesinde ilçenin tarım potansiyelini artırmak ve çiftçiye destek olmak amacıyla Doğu Anadolu Bölge Kalkınma Ajansı’nın da destekleriyle hayata geçirilen “Patnos’ta Bitkisel Üretim Artıyor” projesi doğrultusunda tohum dağıtım töreni düzenlendi. Yüzde 70 hibeyle 300 üreticiye dağıtılan 300 ton sertifikalı tohum ile 5 bin tonluk verim elde edilmesi hedefleniyor.Törende konuşan Ağrı Valisi Mustafa Koç, Patnos’un ekilebilir tarım arazisi alanıyla büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Patnos, 628 bin 230 dekar ekilebilir tarım arazisi ile bölgesinin en verimli topraklarına sahip bir ilçemizdir. Bu geniş tarım arazileri, ilçemizin doğal zenginlikleri ve çiftçilerimizin özverili çalışmalarıyla birleştiğinde güçlü bir tarımsal üretim yapısı oluşturmakta. 2024 yılı itibarıyla ilçemizde buğday ve arpa ekiliş alanları toplam 330 bin dekar olarak belirlenmiş durumdadır. Bu alanların her birinde hem çiftçilerimizin hem de tarım sektörünün geleceği için büyük bir potansiyel yatmaktadır. Tarımsal üretimimiz yalnızca bitkisel üretimle sınırlı değil, aynı zamanda hayvancılıkla da büyük bir bütünlük oluşturmaktadır. İlçemizde toplam 170 bin küçükbaş ve 20 bin büyükbaş hayvan varlığı ile hayvancılık sektöründe de önemli bir yere sahibiz. Bu zenginlik, hem yerel ekonomimize hem de gıda güvenliğimize büyük katkı sağlamaktadır. Geçtiğimiz yıl, 2023 yılında desteklemeye dahil edilen projelerimiz kapsamında 2024 yılı itibarıyla toplamda 89 milyon TL’lik bitkisel ve hayvansal destek ödemesi gerçekleştirilmiştir. Bu destekler, üreticilerimizin daha verimli çalışmasına ve modern tarım tekniklerini benimsemesine yardımcı olmuştur. Devletimiz, tarım ve hayvancılığımızı destekleme kararlılığını sürdürmekte, bu alandaki tüm paydaşlarımızın yanında olmaktadır" dedi.Yüzde 70 hibeli olarak 300 ton sertifikalı buğday tohumluğu dağıtımı yapılacağını söyleyen Vali Koç, "Bu proje sayesinde 300 üreticimiz tarafından 12 bin dekar alanda sertifikalı buğday tohumluğu ekimi yapılacaktır. Önümüzdeki sezon, bu tohumların ekilişi ile birlikte yaklaşık 5 bin tonluk bir verim elde etme hedefindeyiz. Bu, sadece Patnos için değil, tüm bölge için büyük bir ekonomik kazanım anlamına gelmektedir" diye konuştu.Hedefin tarımda sürdürülebilirlik olduğunu söyleyen Vali Koç, "Buradan, tüm çiftçilerimize seslenmek istiyorum. Birlikte çalışarak, ortak hedeflere ulaşmak mümkündür. Her birinizin katılımı, Patnos’un tarımsal üretiminde ve hayvancılıkta elde edeceğimiz başarıların anahtarıdır. Tohumlarımızı ekelim, birlikte büyütelim, birlikte hasat edelim. Çünkü bizler, bu toprakların evlatlarıyız ve bu toprakların sunduğu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmekle yükümlüyüz” ifadelerine yer verdi.