Ağrı’da karşı kaldırıma geçmeye çalışan 5 yaşındaki Berat Ensar Akagündüz, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, saat 07.40 sıralarında M.B. yönetimindeki araç, il merkezindeki Erzurum Caddesi yönünden gelip 632. Sokağı takip ederek 623. Sokak istikametine seyir halindeyken, bir tavukçuluk iş yerinin önünde yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Berat Ensar Akagündüz’e çarptı. Aracın sağ ön tampon kısmıyla çarptığı çocuk, ardından aracın tekerleklerinin üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı. Sürücü M.B. tarafından Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan küçük çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü M.B., polisler tarafından gözaltına alındı.Vali Mustafa Koç, trafik kazasında hayatını kaybeden Berat Ensar Akagündüz’ün ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, "Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum" dedi.