Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç’un öncülüğünde, "Okulum Beni Bekler" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve ilçe milli eğitim müdürlerinin katılımıyla bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.Ağrı Valiliği himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje, okula devam etmeyen öğrencileri yeniden okula kazandırmayı amaçlıyor. Projenin liderliğini üstlenen Neslihan Gül Koç, özellikle kız öğrencilerin eğitimde devamlılığını sağlamaya yönelik çalışmaların arkasındaki en önemli isim olarak öne çıkıyor.Toplantıda, il genelinde devamsız öğrencilerin durumları, bu öğrencilerin okula geri dönmesini sağlamak için izlenecek yollar ve projeye dair yeni hedefler değerlendirildi. Projenin 2023-2024 eğitim yılında elde ettiği başarılar da ele alındı.Vali Mustafa Koç, toplantıda yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yıl Ekim ayından itibaren yürütülen ikna komisyonları sayesinde 523’ü kız, 591’i erkek olmak üzere toplam 1114 öğrenciyi okula yeniden kazandırdık. Devamsız öğrenci sayısında geçen yıla oranla yüzde 15 azalma tespit edilmiştir. Kız öğrencilerde yüzde 20, erkek öğrencilerde ise yüzde 10 azalma görülmektedir." ifadelerini kullandı.Projenin koordinatörü Neslihan Gül Koç ise, "Projemizle özellikle kız öğrencilerimiz başta olmak üzere, tüm devamsız öğrencileri okula kazandırmayı hedefliyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve çocuklarımızın geleceğine umutla bakabilmelerini sağlamak amacıyla bu yıl da aynı özveriyle çalışmalara devam edeceğiz." dedi.Toplantıda, devamsızlık sorunuyla mücadeleye yönelik yeni hedefler belirlendi ve yıl sonuna kadar devamsızlık oranlarının daha da azaltılması hedeflendiği vurgulandı.