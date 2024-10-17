TFF 2. Lig’in 8. hafta müsabakaları ile TFF 3. Lig’in 7. hafta müsabakalarında görev yapacak olan hakemler ve yardımcıları belirlendi.Çimentaş Elazığspor ve 23 Elazığ FK’nın haftasonu oynanacak maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. TFF Resmi Web Sitesi’nden yapılan açıklamaya göre; Elazığspor’un evinde Arnavutköy Belediyespor ile seyircisiz oynayacağı maçı Gaziantep Bölgesi’nden Erdem Demirtaş yönetecek. Demirtaş’ın yardımcılıklarını yine Gaziantep Bölgesi’nden Yusuf Şimşek ile Rıdvan Çevik yapacak. Müsabakanın 4. hakemi ise Niğde Bölgesi’nden Turhan Beyke olacak. Müsabaka Pazar günü saat 19.00’da Elazığ Atatürk Stadyumu’nda oynanacak.23 Elazığ FK’nın ise TFF 3. Lig 1. Grup’un 7. haftasında deplasmanda oynayacağı Muşspor maçını İstanbul Bölgesi’nden Melih Aldemir yönetecek. Aldemir’in yardımcılıklarını Edirne Bölgesi’nden Recep Tayyip Keleş ile İstanbul Bölgesi’nden Fatih Etirli yapacak. Müsabakada 4. hakem olarak yine İstanbul Bölgesi’nden Abdüssamet Ulutaş görevlendirildi. Karşılaşma pazar günü saat 14.30’da Muş Şehir Stadı’nda oynanacak.