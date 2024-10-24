Ağrı’da, okul ve ders saati uygulamaları, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı.İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İshak Hasanoğlu, şube müdürleri ve il merkezindeki okul müdürleri katıldı. Toplantıda, okul ve ders saati uygulaması konulu genelge başta olmak üzere, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yürütülen çalışmalar, okullarda okutulacak ders kitapları ve eğitim araçları mevzuatı, Öğretmenlik Mesleği Kanunu gibi güncel konular detaylı bir şekilde ele alındı. Ayrıca, Bireysel Öğrenme Platformu (MEBİ) tanıtımı yapılarak, öğretmen ve öğrencilerin bu platformdan nasıl daha etkin şekilde yararlanabileceği konusunda bilgiler verildi.Toplantıda, 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri ve 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında yapılacak kapsamlı kutlama programı ve etkinlikler de masaya yatırıldı. İl merkezinde bu özel günlerin anlamlı şekilde kutlanması için okul müdürlerine çeşitli görevler verildi. Toplantının ardından açıklama yapan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il genelinde eğitim kalitesini artırmak için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. Kökrek, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte daha başarılı bir eğitim öğretim yılı geçirmek için tüm gayretimizi gösteriyoruz. Bu toplantıda aldığımız kararlarla, eğitim sistemimizde daha iyiye doğru adımlar atacağımıza inanıyorum" dedi.