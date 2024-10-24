Bingöl’ün Genç ilçesinde hastane personellerine, yangın eğitimi verildi.Genç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nün kurumlara yönelik eğitimleri aralıksız sürüyor. Bu çerçevede Genç Devlet Hastanesi personellerine teorik ve uygulamalı olarak yangın söndürme, yangın söndürme cihazı kullanma ve ilk müdahale eğitimi verildi. Pür dikkat verilen bilgileri dinleyen hastane personelleri ardından ekipler öncülüğünde uygulamaya geçti. Başarılı bir şekilde yapılan uygulamalar izleyenler tarafından alkış aldı.Eğitimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği bildirildi.