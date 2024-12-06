Ağrı’da, eş zamanlı olarak yapılan hane ziyaretleri ile öğrenci ve velilerin okulla bağının güçlendirilmesi hedefleniyor.Ağrı Valiliği öncülüğünde İl Milli Eğitim Müdürlüğünce hayata geçirilen “Okulum Beni Bekler" ve "Bir Çayınızı İçeriz" projeleri doğrultusunda öğrenci ve veli ziyaretleri gerçekleştirildi. Hem yeniden okula kazandırılan öğrencileri ziyaret etmek hem de öğrenci ve veliler ile görüşüp sorun ve talepleri yerinde incelemek isteyen Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, evde eğitim hizmetinden faydalanan özel ihtiyaçlı bireyler Berat ve Baran Aydın kardeşleri evinde ziyaret etti. İlçelerde de kaymakamların katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan hane ziyaretlerine yaklaşık 8 bin 500 öğretmen katılım sağladı.“Okulum Beni Bekler" ve "Bir Çayınızı İçeriz" projesi ile il ve ilçelerde eş zamanlı aile ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Vali Mustafa Koç, “Veli ve okul işbirliğini güçlendirmek ve öğrencilerin yüksek menfaatini sağlamak istiyoruz. Bu ziyarette aynı zamanda velilerimizin problemlerini devlet olarak tespit edip anında çözüm üretme imkanımızda oluyor. Eğitime yapılan yatırımın geleceğimize yapıldığı şuuruyla hareket ediyoruz, önemsiyoruz. “ ifadelerine yer verdi.