Erzurum-Artvin karayolu üzerinde bulunan Oltu viyadüğü sürücülerin kabusu oldu.Son bir ay içerisinde 2 ölümlü 2 maddi hasarlı kazanın yaşandığı bölgede bugünde Tır virajı alamayarak makaslandı.Edinilen bilgiye göre, Erzurum’dan Uzundere istikametine seyreden 38 ZL 969 plakalı Tır buzlanan yolda kayarak yolu trafiğe kapattı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Tır yolu trafiğe tamamen kapattı. Bariyerlere çarparak durabilen Tır’da sürücü kazayı yara almadan atlattı.Vatandaşlar, son bir ay içerisinde aynı yerde yaşanan dördüncü kaza olduğunu belirterek viyadükte tedbir alınmasını istediler.