Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Motorlu Taşıt Sürücü Kursu (MTSK) direksiyon uygulama sınavlarında yaşanan sorunları ve yeni yönetmelik değişikliklerini değerlendirmek üzere bir toplantı düzenledi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, il ve ilçe yöneticileri katıldı. Toplantıda, MTSK direksiyon uygulama sınavlarında il genelinde uygulanan yeni yönetmelik değişiklikleri detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca, uygulama sürecinde karşılaşılan eksiklikler ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Katılımcılar, bu sorunlara yönelik çözüm önerilerini paylaşma fırsatı buldu.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, MTSK Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin önemine vurgu yaptı. Kökrek, "Yeni yönetmelik ile sürücü eğitiminin kalitesini artırmayı ve trafik güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz. Bu kapsamda yapılan toplantıda, yönetmelik değişikliklerini tüm detaylarıyla ele alındı ve uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirildi. İl ve ilçe yöneticilerimizin bu konudaki hassasiyeti ve katkıları bizleri memnun etmektedir." dedi.