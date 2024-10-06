Kars’ta lise öğrencilerin karma resim sergisi yoğun ilgi gördü. Sergilenen bir birinden güzel resimler vatandaşların beğenisini kazandı.Bedesten Bölgesi’nde Kars 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi karma resim sergisi düzenlendi. Serginin açılışını Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yener Karakuş ve davetliler birlikte yaptı.Serginin açılışında konuşan Milli Eğitim Şube Müdürü Yener Karakuş, genç sanatçıların yeteneklerini özgürce ifade edebildikleri bu tür etkinliklerin Kars’ın kültürel dokusuna değer kattığını belirtti.Karakuş, “Öğrencilerimizin böylesine güzel eserlerle şehrimizi aydınlatması gurur verici, Kars, sadece tarihi zenginliğiyle değil, sanata ve kültüre verdiği değerle de öne çıkıyor” dedi.Sergide yer alan eserler, öğrencilerin sanatsal bakış açılarının ve yeteneklerinin bir yansıması olarak dikkat çekti. Doğal manzaralardan, soyut ve figüratif çalışmalara kadar uzanan geniş bir yelpazede sergilenen resimler, sergiyi gezen vatandaşlara farklı dünyaların kapılarını araladı.Vatandaşlar tarihi bölgenin büyüleyici atmosferinde öğrencilerin eserlerini keyifle incelerken, sergi boyunca hem sanat hem de eğitim anlamında yoğun bir paylaşım ortamı oluştu.