Ağrı’da 2024-2025 eğitim öğretim yılı İlköğretim Haftası kutlamaları, coşkuyla gerçekleştirildi.İlköğretim Haftası dolayısıyla Abide Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek tarafından çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu. Kutlamalar, 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda devam etti."Eğitim, ülkemizin kalkınmasının anahtarıdır"Törende konuşan Vali Mustafa Koç, ilköğretimin önemine vurgu yaparak, "İlköğretim, çocuklarımızın bilgiye, bilince ve ahlaki değerlere ilk adım attığı bir dönemdir. Bu dönemde aldıkları eğitim, sadece bireysel gelişimlerini değil, aynı zamanda toplumumuzun geleceğini de doğrudan etkiler. Eğitim, ülkemizin kalkınmasının ve gücünün anahtarlarından biridir. Bu nedenle, çocuklarımızın en iyi eğitim şartlarına kavuşması, bizler için en büyük önceliktir. Birlikte, ‘Büyük ve Güçlü Türkiye’ idealine doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." dedi."Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile yola devam ediyoruz"İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise Türkiye Yüzyılı Maarif Modelini öne çıkararak, "Bu yıl, eğitim vizyonumuzu daha da ileriye taşıyan ve bizi Türkiye Yüzyılı’na hazırlayan Maarif Modeli ile yola devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, sadece bilgi aktaran bir sistem değil, aynı zamanda değer üreten, bireylerin potansiyelini en üst seviyeye çıkartan ve onları dünya vatandaşı olarak yetiştiren bir eğitim anlayışını temsil ediyor." diye konuştu.Konuşmaların ardından Cumhuriyet İlkokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi ve Yavuz Selim İlkokulu öğrencilerinin müzik dinletisi, programa renk kattı. 4. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan öğrencilere çiçek takdim etti. Programa Vali Mustafa Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.