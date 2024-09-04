Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı ’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ ve yeni yayınlanan genelgelerin görüşüldüğü ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı düzenlendi.Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Eğitim Müfettişleri Başkanı İbrahim Gökalp, ilçe milli eğitim müdürleri ve il yöneticileri katıldı. Toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen proje ve çalışmalar, mesleki ve teknik eğitim politika belgesi, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitime erişimi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri ve yeni yayınlanan genelgeler ele alındı. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitimde kalitenin artırılması ve çocukların daha iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için yapılan çalışmalara değindi. Kökrek, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile eğitime yeni bir soluk getirilmiş olup, tüm paydaşlarımızla birlikte bu hedeflere ulaşmak için gayret gösteriyoruz" dedi.Toplantıda ayrıca, ilçelerde yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak yeni stratejiler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantının sonunda, ilçe milli eğitim müdürleri, eğitimde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerini paylaştı. İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek, tüm katılımcılara teşekkür ederek, toplantının verimli geçtiğini belirtti.