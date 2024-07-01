Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek başkanlığında ilçe milli eğitim müdürleri toplantısı gerçekleştirildi.İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, ilçe eğitim müdürleri ve il yöneticileri katıldı. Toplantıda 2024 yılı LGS sonuçları, MTSK, Fatih Projesi, tasarruf tedbirleri, atık kitaplar ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı ders kitapları gibi konular ele alındı. Ayrıca, ilkokul 2. sınıftan itibaren tüm kademelerdeki öğrenciler için spor, görsel sanatlar, müzik ve bilişim olmak üzere dört alanda ücretsiz başlayan yaz okullarının denetimi ve 2024-2025 eğitim öğretim yılı için tüm okulların tespit edilen eksiklikleri ve çözüm önerileri görüşüldü. Toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı konuşmada, "2024-2025 eğitim yılı için özveriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz, her öğrenciye en iyi eğitimi sunmak ve geleceğe dair umutlarını yeşertmektir. Biliyoruz ki, eğitim bir milletin kalkınmasının temel taşıdır. Bu nedenle, tüm imkanlarımızı seferber ederek, okullarımızı modernleştirmeye, öğretmenlerimizin gelişimini desteklemeye ve eğitim materyallerimizi zenginleştirmeye devam edeceğiz." dedi.Kökrek, öğrencilerin bilgi ve becerilerini geliştirerek, dünya standartlarında eğitim almaları için yeni projeler ve çalışmalar üzerinde aralıksız çalıştıklarını kaydetti.Teknolojiyi eğitim sistemine etkin bir şekilde entegre ederek, öğrenmeyi daha keyifli ve verimli hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Kökrek, dezavantajlı gruplardaki öğrencilere yönelik özel eğitim programları geliştirerek, her öğrenciye eşit fırsatlar sunmaya gayret edeceklerini söyledi.Yeni eğitim öğretim yılında, okullarda sevgi, saygı ve hoşgörünün hakim olduğu bir ortam oluşturmak için de çaba göstereceklerini ifade eden Kökrek, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimizle birlikte, okullarımızı huzurlu ve güvenli birer eğitim yuvasına dönüştürmek için el ele vereceğiz." diye konuştu.Konuşmaların ardından toplantıda ele alınan konularla ilgili istişarelerde bulunuldu.